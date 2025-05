Ufficiale Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo del talento Pablo Barrios fino al 2030

Continua la pioggia di rinnovi in Liga, con l’Atletico Madrid che ha involontariamente “risposto” al prolungamento di Raphinha con il Barcellona annunciando il rinnovo di Pablo Barrios. Il centrocampista classe 2003 ha visto spostarsi l’orizzonte della scadenza dal 2028 al 2030, legandosi così ai colchoneros per un totale di altri cinque anni.

Barrios del resto è esploso definitivamente in questa stagione, diventando uno degli insostituibili di Diego Simeone, che in campionato lo ha schierato 28 volte da titolare e che in Champions League lo ha messo in campo dal primo minuto in entrambe le sfide di contro il Real Madrid di Ancelotti, culminate nell’eliminazione ai rigori per mano delle merengues.

Uno scontro con il passato per Barrios, che dal 2011 al 2017 è cresciuto proprio nelle giovanili del Real, prima di passare a 14 anni a quelle dei cugini biancorossi.

Ad ogni modo il quasi 22enne sarà uno dei punti fermi su cui costruire la rosa e il centrocampo della prossima stagione, soprattutto considerando la situazione di De Paul. Il compagno di reparto del resto appare destinato a lasciare la capitale spagnola dopo quattro anni di permanenza. Un’eventualità che potrebbe consegnare allo stesso Barrios lo scettro del pacchetto mediano per le prossime stagioni.