Atletico, Simeone dopo la vittoria sull'Elche: "Successo fondamentale. Continuiamo a lavorare"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, dopo il successo ottenuto fuoricasa contro l'Elche, ha dichiarato: "Entriamo in un mese determinante e ogni vittoria è un passo molto importante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori rispetto alle ultime uscite. Il vantaggio doveva essere più ampio e dai primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo smesso di attaccare. L'Elche ha palleggiato e alla fine della partita ha pressato molto. Sono comunque molto contento di come i miei giocatori sono entrati in campo.". Ha aggiunto poi: "Mi voglio concentrare sugli aspetti positivi. Ci sono tante cose positive, un grande Carrasco, Hermoso, la forza di Savic e Giménez, una grande partita di Kondogbia, Suárez è tornato a giocare oltre 80 minuti dopo l'infortunio e sono cose salutari per la squadra. Ma dobbiamo continuare a lavorare tanto in settimana.".