Ufficiale Augsburg, rinnovo e prestito per Gunther: firma fino al 2026, poi passa al Karlsruher

Operazione in uscita per l'Augsburg. Il giocatore in uscita è Lasse Gunther, che va a giocare in prestito al Karlsruher ma prima rinnova con il club biancorosso fino al 2026. Di seguito il comunicato ufficiale: "Dopo il periodo in prestito al Wehen Wiesbaden la scorsa stagione, il terzino dell'FCA Lasse Günther rimarrà in seconda divisione per la prossima stagione.

Günther, che ha collezionato 24 presenze nel 2023/24 e 7 volte nella massima serie, ha accettato di trasferirsi al Karlsruher SC con un contratto di prestito stagionale. Per facilitare il trasferimento, il 21enne ha anche firmato un prolungamento del suo contratto con la FCA fino al 2026. La FCA ha concesso al Karlsruhe un'opzione per rendere definitivo il trasferimento alla fine della stagione, ma si è anche assicurata un acquisto clausola posteriore".

Le parole di Gunther.

“Nonostante il dolore della retrocessione e qualche problema con gli infortuni, guarderò indietro in modo molto positivo al mio periodo al Wehen Wiesbaden. Ho potuto giocare molto e mettermi alla prova in 2. Bundesliga. Al KSC ora ho l’opportunità di andare avanti e affermarmi come titolare regolare in una squadra forte”.

Le parole di Juredic, ds dell'Augsburg.

“Essendo un club affermato nella 2. Bundesliga, il Karlsruhe offre un ottimo ambiente affinché Lasse possa giocare ad alto livello e in un club ambizioso. Continueremo a tenere d'occhio lo sviluppo di Lasse e gli auguriamo tutto il meglio e ogni successo per la sua permanenza a Karlsruhe”.