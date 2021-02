B. Dortmund, Terzic presenta la gara di Champions col Siviglia: "Una battaglia di 180 minuti"

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato in conferenza stampa l'andata degli ottavi di finale di Champions in programma domani contro il Siviglia: "Quando le cose non vanno bene devi restare unito, il mio Borussia Dortmund è come una famiglia. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione e sfruttare l'esperienza dei nostri leader. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di passare il turno di Champions e in campo daremo tutto. Siamo consapevoli del fatto che dinanzi al Siviglia ci sarà da battagliare per 180 minuti. Affrontiamo una squadra e una società ben organizzate, i titoli europei lo dimostrano bene. I biancorossi di Lopetegui sono forti sia in attacco che in difesa", le parole del tecnico giallonero.