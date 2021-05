Bale potrebbe non tornare neanche a Madrid: opzione Tottenham per un altro anno di prestito

Gareth Bale ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid ma potrebbe non fare mai ritorno nella capitale spagnola, concludendo con un’ultima stagione in prestito al Tottenham. Secondo quanto rivela Eurosport, infatti, nel contratto di prestito firmato tra i due club era inserita la possibilità di estendere per un’ulteriore stagione in favore del club londinese. Il chairman Daniel Levy, tra l’altro, si sarebbe detto favorevole a questo scenario.