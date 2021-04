Barça, il piano per Haaland: prenderlo subito o aspettare un anno, sperando nell'aiuto del Real

Erling Haaland o Neymar. Joan Laporta vuole cominciare col botto la sua seconda avventura da presidente del Barcellona e ha fissato i due obiettivi principali per il prossimo mercato. Se il ritorno del brasiliano sembra essere complicato, visto che ha manifestato l'intenzione di restare al Paris Saint-Germain, quello del bomber norvegese potrebbe essere più "fattibile". Come riporta Mundo Deportivo, i catalani hanno una strategia: nel caso in cui non dovessero riuscire a prendere subito l'attaccante del Borussia Dortmund, cercherebbero comunque di "bloccarlo" per la stagione 2022/23, quando costerebbe di meno. Ma in che modo il Barcellona può riuscire in un'impresa simile? Sperando in aiuto del Real Madrid, che dovrebbe concentrare i suoi sforzi su Kylian Mbappé e lasciare "libero" Haaland per i rivali.