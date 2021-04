Barcellona, Araujo: "Sono tutte finali. Mi è mancata un po' di concentrazione"

vedi letture

Il centrale difensivo del Barcellona, Ronald Araujo, è soddisfatto soltanto a metà della sua prestazione nel 5-2 contro il Getafe, protagonista di un rigore causato e della rete del 4-2: “Devi avere più concentrazione in quei momenti in area, me ne vado con rabbia perché non puoi fallire così. Sono contento per la rete perché è qualcosa su cui lavoro duro per sfruttare la mia altezza e poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi: Messi dice sempre di tagliare in quella zona quando batte i corner”.

Come vi presentavate all’appuntamento contro il Getafe?

“Abbiamo sofferto un po’ più del dovuto, potevamo chiuderla prima. Ci saranno tante altre gare come questa, da qui al termine della stagione sono tutte finali. Eravamo galvanizzati per il successo in Coppa, ma anche dopo la sconfitta contro il Real Madrid abbiamo mantenuto alto il nostro umore”.

Un commento sulla Superlega.

“Non sta a me parlarne, il club ha fatto una dichiarazione e il club è quello che deve parlare: dobbiamo concentrarci sulla Liga per raggiungere l'obiettivo di vincerla, è ciò che vogliamo”.