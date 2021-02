Barcellona corsaro contro il Siviglia: 2-0 con Messi protagonista e terzo posto

Finisce 2-0 per il Barcellona la sfida del Sanchez Pizchuan contro il Siviglia con i catalani di Koeman che riescono così a superare gli andalusi in classifica toccando quota 50 e mettendosi in scia di Real Madrid (52) e Atletico Madrid (55). Nel primo tempo è Dembelé a portare in vantaggio gli ospiti su assist di Messi e poi è la stessa Pulce all'85' a mettere fine ai giochi con il raddoppio che taglia le gambe alla squadra di Lopetegui, ferma al 4° posto con 48 punti.