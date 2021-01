Barcellona, Font su Eric Garcia: "Il suo acquisto merita uno sforzo a gennaio"

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato nel corso di una conferenza stampa del possibile acquisto di Eric Garcia dal Manchester City: "Koeman insiste per avere un rinforzo in quella posizione e per averlo subito e non in estate. E' un giocatore in scadenza che potrebbe arrivare con un piccolo indennizzo e il suo stipendio non sarebbe un problema. Questi sono investimenti che valgono uno sforzo da parte del club, vale la pena fare uno sforzo per lui".