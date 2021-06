Barcellona, grana Coutinho. Il brasiliano deve abbassarsi l'ingaggio per trovare squadra

vedi letture

Coutinho piace a diverse squadre, tra cui Arsenal ed Everton. Il problema maggiore riguarda però l'ingaggio: come riportato da Sport, l'ex Liverpool deve abbassarsi lo stipendio per poter trovare una sistemazione nel minor tempo possibile. A ogni modo il Barcellona non vuole forzare nessuna situazione, ma la cessione in questa finestra di mercato prende quota col passare dei giorni.