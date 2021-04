Barcellona-Granada 1-2, le pagelle: Messi illude i blaugrana, Molina goleador a 39 anni

BARCELLONA-GRANADA 1-2

Marcatori: 24' Messi, 64' Machis, 79' Molina

BARCELLONA

ter Stegen 6 - Non ha colpe sul gol. Per il resto non commette errori degni di nota.

Umtiti 5,5 - Gioca una partita da titolare dopo tanto tempo. Non commette gravi errori ma non dà mai sicurezza.

Mingueza 5 - Grave errore sul pareggio di Machis. Fino a quel momento non aveva commesso errori. (dal 73' Dembele s.v.)

Piqué 5 - Viene saltato diverse volte. Si perde Molina sul gol del 2-1 del Granada. Serataccia.

Alba 5 - Irriconoscibile. Poca spinta, cala nettamente nella ripresa anche in fase difensiva.

De Jong 6 - Un po' stanco ma comunque sempre giocatore di qualità. Manca qualche inserimento offensivo.

Moriba 5,5 - Gioca dal 1' e soffre un po' l'emozione. Qualche strappo ma anche tante pause. (dal 73' Pedri s.v. -)

Busquets 6,5 - Primo tempo dominante, nella ripresa cala e poi viene inspiegabilmente sostituito quando serviva rimettere in piedi la partita (dall'81' Trincao s.v.)

S. Roberto 5 - Primo tempo discreto, nella ripresa soffre e non riparte mai. Deludente.

Griezmann 5 - Si accende con una grande giocata che vale l'assist dell'1-0 di Messi. Poi però esce incredibilmente di partita, calciando fuori anche un bel tiro da ottima posizione.

Messi 6,5 - Segna un gol, è sempre quello che crea pericoli. Stavolta però non basta per portare a casa i tre punti.

GRANADA

Escandell 6,5 - Non può nulla sul primo gol. Evita il 2-0 di Messi con una parata splendida di piede, rivelatasi poi decisiva.

Perez 6 - Cerca di fermare Messi con le buone ma soprattutto con le cattive. Ci riesce solo in parte.

Foulquier 7 - Corre come un forsennato facendo entrambe le fasi. Primo tempo sufficiente, nella ripresa dominante.

Sanchez 7 -Lotta senza mai tirarsi indietro. Nel finale è decisivo in un paio di chiusure.

Diaz 6,5 -Sbaglia poco o nulla. Grande prestazione di carattere.

Eteki 5 - Soffre e non trova mai le giocate giuste. Partita negativa. (dal 62' Gonalons 6,5 - Entra e cambia la partita. La sua regia è decisiva nella rimonta).

Herrera 6 - Primo tempo da 5, ripresa da 7. Nel secondo tempo gli riesce tutto che non gli era riuscito nel primo tempo.

Quini 6 - Tanto lavoro sporco. La sua prestazione è decisiva soprattutto per le lunghe corse del secondo tempo.

Suarez 6 - Si danna l'anima, spesso in fase difensiva. Gli manca lucidità davanti ma è sempre utilissimo. (dal 86' Fede s.v.)

Machis 6,5 - Anonimo per un'ora poi riceve un pallone in velocità, s'invola in area e trafigge Ter Stegen. Decisivo. (dal 76' Marin 6 - Entra e sforna l'assist vincente per Molina).

Soldado 5,5 - Si muove molto ma viene servito pochissimo. A inizio ripresa spreca una ghiotta occasione. (dal 61' Molina 7 - Mezzora perfetta. Prima trova il gol di testa ribaltando la partita e poi protegge tantissimi palloni per portare a casa tre punti speciali).