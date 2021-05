Barcellona, il sì definitivo di Aguero dipende da...Messi: decisiva la conferma della Pulce

Sembra ormai ad un passo l’approdo del Kun Aguero a Barcellona. L’attaccante Manchester City, dopo aver preso parte alla spedizione che questa sera affronterà il Chelsea in finale di Champions League, dovrebbe volare in Spagna per firmare il suo nuovo contratto con i blaugrana. Tuttavia, riporta il Mundo Deportivo, il sì definitivo dovrebbe essere legato alla permanenza di Leo Messi nella formazione catalana. I due, oltre essere amici, si integrerebbero a meraviglia in campo e, come ha dichiarato lo stesso numero uno Laporta, il contratto del 10 "sta andando bene ma non è ancora definito".