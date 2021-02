Barcellona, Koeman: "Bene la mentalità della squadra nonostante il turnover"

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha analizzato la sofferta vittoria per 2-3 ottenuta contro il Real Betis in trasferta. Queste le parole dell'olandese riportate da Marca: "Abbiamo fatto del turnover e l'immediato infortunio di Araujo ha complicato ancora di più le cose. Bisogna mettere in luce la mentalità della squadra: in una partita così difficile abbiamo vinto grazie alla qualità e al carattere. Il primo tempo non è stato molto buono: avremmo dovuto aprire di più il campo quando eravamo in possesso. Quando perdevamo palla, reagivamo tardivamente. In definitiva, è mancata la scintilla nei primi 45'. Il gol di Trincao? Sono molto contento: sta lavorando bene ed è stato un momento importante per lui".