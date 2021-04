Barcellona, Koeman: "Ci siamo complicati la vita. Mingueza? Ho esagerato, ma nessun problema"

vedi letture

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, commenta così il successo per 5-2 ottenuto contro il Barcellona: “È un buon risultato: nel primo tempo abbiamo giocato bene, mentre nella ripresa siamo partiti meno concentrati e, abbassando il ritmo, ci siamo complicati inutilmente la partita”.

Cosa è successo con Mingueza?

“Ho esagerato un po’ con lui quando l'ho sostituito, sta vivendo una grande stagione ma deve ancora imparare per essere un giocatore del Barça devi dare sempre il massimo e restare concentrato in ogni partita. Abbiamo parlato dopo la partita, non c’è nessun problema tra di noi".

La prossima sfida sarà contro il Villareal.

“E’ una squadra forte che lotta per l’Europa League, ma ogni partita sarà difficile. Spero di recuperare qualcuno in attacco, siamo in pochi: mi auguro che Dembelé recuperi, mentre per Braithwaite forse dovremo ancora aspettare”.