Barcellona, Koeman: "L'Atletico resta favorito, la nostra partita condizionata dalle nazionali"

Dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro il Valladolid, Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha così parlato in conferenza stampa: "Oggi abbiamo giocato sotto i nostri standard, abbiamo perso molte volte la palla. Con il cambio di sistema di gioco nel secondo tempo siamo migliorati, ci è costato ma alla fine la vittoria è meritata. Siamo stati capaci di vincere, ma penso che la pausa delle nazionali abbia influito nella nostra prestazione. Dembele è la chiave per il nostro gioco, ci permette di giocare in maniera differente. Vorrei che restasse, è un giocatore importante. Oggi lo ha dimostrato, sta andando molto bene. La chiave è che è migliorato fisicamente. Il favorito per la Liga resta l'Atletico, sono loro i primi in classifica".