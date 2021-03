Barcellona, Koeman recupera Pedri per la sfida di stasera col Siviglia. Ancora out Araujo

vedi letture

Buone notizie per Ronald Koeman: Pedri ha ricevuto il nullaosta medico e sarà disponibile per la sfida di stasera contro il Siviglia, valida per la semifinale di ritorno di Copa del Rey. Non recupera invece Araujo. Ecco l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Peña.

DIFENSORI: Dest, Junior Firpo, Lenglet, Piqué, Alba, Umtiti, Mingueza.

CENTROCAMPISTI: De Jong, Busquets, Pedri, Riqui Puig, Ilaix.

ATTACCANTI: Griezmann, Braithwaite, Dembélé, Messi, Trincao.