Barcellona, Koeman: "Se non arriveranno rinforzi sarà per mancanza di soldi"

Alla vigilia della sfida contro l'Huesca, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa delle condizioni della squadra dopo l'ennesimo pareggio contro l'Eibar: "È normale avere dei dubbi dopo l'ultima partita e ancora non si capisce come non l'abbiamo vinta. Ma non c'è altra scelta che andare avanti. Vogliamo invertire la tendenza e siamo vicini a farlo, dati in mano. Ma ciò che conta sono i gol. Lì dobbiamo migliorare e avere un po' più di fortuna, che conta anche. Sarebbe deludente se non arrivassero rinforzi? In linea di principio no, se non viene nessuno è per soldi. Secondo i piani ci siamo preparati a realizzare un progetto per i giovani, per le posizioni che necessitano di essere migliorate. Il piano c'è, ma non possiamo decidere. Spetta al nuovo presidente".