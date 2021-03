Barcellona, mistero sui tempi di recupero di Ansu Fati. A rischio il finale di stagione

Si fa sempre più nebuloso la tempistica del rientro in campo di Ansu Fati. L’attaccante del Barcellona è alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio, ma secondo Catalunya Radio il percorso riabilitativo non sta andando come previsto tanto che non pare essere da escludere un nuovo intervento chirurgico. Qualora, dunque, i dubbi sulla condizione sul giovane talento blaugrana dovessero essere confermati, per lui la stagione sarebbe ufficialmente conclusa.