Barcellona, per arrivare ad Haaland pronti al sacrificio di sette giocatori. Tra cui Pjanic

Secondo quanto riportato da Sport, nel nuovo Barcellona di Joan Laporta ci sono 7 giocatori della rosa attuale con la valigia: Junior Firpo, Coutinho, Antoine Griezmann, MartinBraithwaite, Neto, Samel Umtiti e Miralem Pjanic sono i sacrificabili per arrivare a un tesoretto da reinvestire per Erling Haaland. È il norvegese il grande nome per il quale il club vuole fare sacrifici, puntando poi a completare il mercato in entrata con parametri zero di lusso, come Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Aguero o David Alaba.