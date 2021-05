Barcellona, Piqué: "Siamo ancora in corsa, con l'Atletico vogliamo vincere"

vedi letture

Le parole di Piqué dopo Valencia-Barcellona 2-3.

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué, come riportato da Marca.com, ha commentato così il successo sul campo del Valencia: "Sapevamo che non avremmo avuto partite tranquille: quando giochi senza pressione vuol dire che non ci sono più obiettivi. Siamo ancora in lotta e vogliamo esserlo fino alla fine della stagione. Era una partita simile al Villarreal, con il predominio del pallone. Il gol di Soler ci ha fatto soffrire fino alla fine, essendo in vantaggio di una rete siamo stati attenti fino al fischio finale. Volevamo chiudere prima i giochi, ma in questo momento ogni tiro che ci fanno va dentro. L'unica idea che abbiamo per affrontare l'Atletico è vincere. Dobbiamo battere ogni avversario, qualunque esso sia".