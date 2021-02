Barcellona-PSG 1-4, Koeman sul banco degli imputati. Sport: "Tattica suicida e futuro incerto".

Sul banco degli imputati in casa Barcellona, dopo la disfatta casalinga contro il Paris Saint-Germain, non può non esserci Ronald Koeman. Il tecnico olandese stesso ha ammesso la sua responsabilità in conferenza stampa e anche i quotidiani catalani si interrogano sulla sua posizione. Nel fondo di Sport si interroga su come abbia preparato la partita, non riuscendo a reagire agli attacchi del PSG. Definita "un suicidio" la scelta di affrontare i francesi con solo due mediani. E circa il futuro non può che essere incerto: lo sarebbe stato a prescindere, considerate le elezioni a marzo, ma l'immagine che ha dato di questo Barcellona agli occhi del mondo rischia di essere letale per la sua posizione.