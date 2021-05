Barcellona, respinto il ricorso per la squalifica per Koeman: niente panchina contro l'Atletico

Ronald Koeman non siederà in panchina nel big match che potrebbe decidere la Liga contro l'Atletico Madrid, prevista per sabato pomeriggio. Il ricorso effettuato dal club per le due giornate di squalifica per frasi indirizzate al quarto uomo nella partita contro il Granada, non è stato accolto dalla commissione che l'ha discusso negli ultimi giorni. Il Barça non ha ancora fatto sapere se ricorrerà anche al Tas oppure se si rassegnerà a non vedere il proprio tecnico in campo per la gara contro la squadra di Simeone. A riportarlo è AS.