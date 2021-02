Bayer Leverkusen, Bosz: "Mai avuto così tanti infortunati nel corso della carriera"

Peter Bosz, allenatore del Bayern Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di ritorno dei sedicedimi di Europa League contro lo Young Boys dopo il 4-3 in favore degli svizzeri della partita d'andata: "Abbiamo davvero molti infortuni al momento. Durante la mia esperienza nel calcio, non avevo mai sperimentato una situazione come questa, soprattutto con gli infortuni a lungo termine. Non va bene. È causa di grande stress per tutti. Cerchiamo di preparare i giocatori nel modo migliore. Non so cosa ho sbagliato ma a Berna non siamo partiti bene. Spero che domani i giocatori siano più preparati in questo caso e lo si possa vedere in campo".