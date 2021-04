Bayern, ag. Nubel: "Finché ci sarà Neuer lui non sarà titolare. Stiamo pensando a un prestito"

vedi letture

“Fino a quando non scadrà il contratto di Neuer per Nubel non ci sono possibilità di essere il numero uno del Bayern”. È molto chiaro Stefan Backs, agente del portiere Alexander Nubel ai microfoni di Kicker.de spiegando che il suo futuro sarà lontano dalla Baviera: “Stiamo affrontando la questione del prestito di Alex perché finché ci sarà Neuer lui non avrà spazio a titolare. Credo che il prestito possa essere una buona idea anche per il club. Come potrebbe Alex diventare il numero uno con appena cinque gare giocate? Così non va bene”.