Bayern, Alaba e Boateng verso l'addio. Il nome nuovo per la difesa arriva dalla B inglese

Si profila un mercato dal profilo basso per il Bayern Monaco la prossima estate. A fronte degli addii per scadenza contrattuale di due senatori del calibro di David Alaba e Jerome Boateng il club bavarese per rinnovare la sua retroguardia sta seguendo un nome ben lontano dai palcoscenici più importanti d’Europa. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il Bayern avrebbe avviato i contatto con il Reading, formazione della seconda serie inglese, per Omar Richards, 22enne terzino sinistro, anch’esso in scadenza di contratto.