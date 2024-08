Ufficiale Prima all'Olympiacos, ora al Rio Ave: il Nottingham Forest cede in prestito Richards

Il Nottingham Forest nell'estate del 2023 ha acquistato Omar Richards per un valore pari a circa 8,5 milioni di euro dal Bayern Monaco e lo ha girato in prestito all'Olympiacos per maturare e fare esperienza. Una volta terminata l'avventura in Grecia, gli inglesi hanno però deciso ancora di mandarlo a giocare altrove, al Rio Ave, in Portogallo. Di seguito il comunicato integrale:

"Il nazionale inglese Omar Richards è l'ultimo acquisto del Rio Ave FC per la stagione 2024/2025. Il club ha raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per prestare l'atleta Omar Richards fino alla fine della stagione. Omar è di nazionalità inglese e giamaicana, gioca come difensore/ala sinistra e ha 26 anni. Il giocatore ha una notevole esperienza competitiva, poiché la sua carriera da senior comprende periodi al Reading, Bayern Monaco, Nottingham Forest e Olympiacos. Ha giocato in Champions League, Europa League e Conference League, avendo vinto quest'ultima con l'Olympiacos la scorsa stagione. Giocando con il Bayern Monaco ha vinto una Supercoppa tedesca e la Bundesliga, il principale campionato bavarese. Con allenamenti completi al Fulham e al Reading, in terra inglese, Omar Richards aggiunge opzioni, esperienza e qualità all'ala sinistra del gruppo allenato da Luís Freire, con il quale il giocatore si era già allenato martedì mattina".