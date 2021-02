Bayern-Colonia, le formazioni ufficiali: fiducia a Musiala, Choupo-Moting preferito a Coman

Dopo la vittoria dell'Olimpico sulla Lazio, che ha di fatto ipotecato la qualificazione ai quarti di Champions League, il Bayern Monaco vuole ritrovare il successo anche in Bundesliga. Hansi Flick sceglie per il match contro il Colonia una formazione che ricalca per dieci undicesimi quella vista a Roma, con la sola variazione di Choupo-Moting sulla sinistra al posto di Kingsley Coman. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro in programma tra meno di un'ora all'Allianz Arena:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Choupo-Moting; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

COLONIA (3-5-2): Horn; Cestic, Meré, Czichos; Wolf, Ozcan, Skhiri, Rexhbecaj, Jakobs; Duda, Dennis. Allenatore: Markus Gisdol.