Bayern, Flick: "Lewandowski è in ottima forma". 4 partite per battere il record di Gerd Muller

Robert Lewandowski sarà con ogni probabilità disponibile domani per la sfida Mainz-Bayern, che sancirà la vittoria della Bundesliga per il nono anno consecutivo da parte dei bavaresi. Agli uomini di Hansi Flick basta un punto o comunque non fare peggio del Lipsia. L'attaccante polacco, dopo quattro settimane, è in ottima forma fisica ha sottolineato il tecnico. In queste ultime 4 giornate di campionato, Lewandowski avrà soprattutto la possibilità di infrangere il record di reti di Gerd Muller in un singolo campionato: 40 (stagione 1971-72). Mancano solo 5 marcature.