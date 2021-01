Bayern fuori in Coppa ai rigori, Flick: "È un vero shock, dobbiamo rimetterci in carreggiata"

vedi letture

È un Hansi Flick ovviamente molto deluso quello che commenta la clamorosa eliminazione del Bayern dalla Coppa di Germania per mano del Kiel: "È un vero shock, non ne avevami bisogno in questo momento ma dobbiamo subito rimetterci in carreggiata. Non posso rimproverare nulla alla squadra, abbiamo dimostrato di poter giocare 120 minuti su buoni ritmi, quindi non c'entrano le tante partite. Ci sono alcune piccole cose che dobbiamo sistemare, di cui abbiamo già parlato e che purtroppo capitano spesso. ".

Ha consolato Roca dopo l'errore decisivo?

"Certo, non posso assolutamente rimproverarlo. Capita a tutti di sbagliare un rigore".