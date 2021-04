Bayern, Kimmich saluta Alaba: "Il Real Madrid non è affatto male come passo successivo"

Joshua Kimmich saluta David Alaba, campione austriaco in scadenza di contratto col Bayern Monaco che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid. "Ha vinto tutto qui. Direi che il Real Madrid, senza dubbio, è un club degno. Non esistono molti step che uno può fare dopo aver giocato per il Bayern ma il Real Madrid non è affatto male come successivo", ha detto Kimmich ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland'.

Alaba ha raggiunto col Real Madrid un accordo valido per le prossime quattro stagioni.