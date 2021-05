Bayern, le prime parole di Richards: "È un sogno che diventa realtà, un grande onore"

Omar Richards è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il terzino inglese ha affidato al sito ufficiale del club le sue prime sensazioni: "È un grande onore per me, un sogno che diventa realtà. Sono orgoglioso di poter indossare la maglia di uno dei club più grandi del mondo. Spero di aiutare la squadra a conquistare altri successi in futuro. I miei ringraziamenti vanno ai responsabili del Bayern per la loro fiducia, non vedo l'ora di scendere in campo".