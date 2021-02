Bayern Monaco, duello con Chelsea e Liverpool per Upamecano: United fuori dai giochi

Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea. Sono queste le tre squadre in lotta per assicurarsi le prestazioni di Dayot Upamecano a partire dalla prossima stagione. Come si legge su Sport Bild infatti, il Manchester United è ormai tagliato fuori dalla corsa il centrale classe per il centrale classe '98. Chi la spunterà? Sarà lo stesso giocatore a decidere, visto che nel suo contratto c'è una clausola da 42,5 milioni valida per l'estate. Per questo motivo i club che vorranno il difensore francese dovranno trattare direttamente con il giocatore, senza aver bisogno del via libera del Lipsia.