Bayern Monaco, Flick: "Ritornare qui in futuro? Non lo escluderei, è il mio club"

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 6-0 contro il Borussia Moenchengladbach: "La prestazione di stasera è stata degna di una squadra che ha vinto il titolo, il margine così ampio ce lo siamo meritato. Purtroppo ci sono mancati giocatori importanti nelle partite europee, ma siamo comunque soddisfatti di aver trionfato in campionato: congratulazioni a tutto il club per il risultato ottenuto. Il lavoro di squadra è stato molto buono nel corso di tutta la stagione, mi sono trovato davvero bene qui: potrei ritornare in futuro? Non lo escluderei, questo è il mio club".