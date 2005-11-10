Ufficiale Il Bayern Monaco ingaggia il bomber del Marocco: Saibari è costato 50 milioni

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto di Ismael Saibari dal PSV Eindhoven per una cifra di circa 50 milioni di euro. Il trequartista marocchino, attualmente impegnato con la nazionale ai Mondiali in Nord America, raggiungerà la Baviera al termine del torneo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34.

Il direttore sportivo Max Eberl ha spiegato che il club seguiva Saibari da tempo: "Siamo felici di aver portato a Monaco uno dei talenti offensivi più interessanti di questo Mondiale. È un’operazione costruita con largo anticipo, perché eravamo convinti delle sue qualità e gli abbiamo presentato fin dall’inizio un progetto chiaro. Darà imprevedibilità e qualità al nostro reparto offensivo".

Sulla stessa linea Christoph Freund, che ha sottolineato il percorso vincente del giocatore: "Ha conquistato tre campionati consecutivi con il PSV, ha esperienza in Champions League e sta confermando il suo valore anche con il Marocco. È un calciatore versatile, coraggioso e con grande mentalità, caratteristiche perfette per il Bayern".

Entusiasta anche Saibari: "Giocare per il Bayern è un sogno che avevo fin da bambino. È uno dei club più prestigiosi al mondo e voglio contribuire a conquistare i trofei più importanti. Il sistema di gioco della squadra si adatta alle mie caratteristiche e lavorerò ogni giorno per dare il massimo. Vincent Kompany è stato determinante nella mia scelta". Nato a Terrassa, in Spagna, Saibari è cresciuto nei vivai di Anderlecht e Genk prima dell’approdo al PSV nel 2020. Con il club olandese ha collezionato 142 presenze, 42 gol e 29 assist, vincendo tre Eredivisie, tre Supercoppe e due Coppe d’Olanda. Eletto Calciatore dell’Anno nei Paesi Bassi, dal 2023 rappresenta il Marocco, con cui ha già disputato 34 partite segnando 12 reti e risultando tra i protagonisti dell’attuale Coppa del Mondo.