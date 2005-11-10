Ufficiale Il Lione di Fonseca annuncia Bidstrup: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida"

L'Olympique Lione ha ufficializzato l'arrivo di Mads Bidstrup, centrocampista danese classe 2001 proveniente dal Salisburgo. L'operazione è stata conclusa per una parte fissa di 10,5 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi fino a 3 milioni di bonus. Il club austriaco ha inoltre mantenuto il 10% sull'eventuale futura plusvalenza in caso di cessione del giocatore.

A 25 anni, Bidstrup approda in Ligue 1 dopo un percorso di crescita che lo ha visto formarsi in Danimarca, maturare in Germania e affermarsi in Inghilterra con il Brentford, contribuendo alla storica promozione del club in Premier League al termine della stagione 2020/21. Nel 2022 è rientrato in patria vestendo la maglia del Nordsjælland, dove si è messo in evidenza grazie a dinamismo, intensità e continuità di rendimento, attirando l'interesse del Salisburgo, che lo ha acquistato nell'estate del 2023. In Austria ha compiuto il definitivo salto di qualità, totalizzando 116 presenze in tre stagioni, debuttando in Champions League e conquistando anche la prima convocazione con la nazionale maggiore della Danimarca.

A Lione ritroverà il connazionale Noah Nartey, già compagno nelle selezioni giovanili danesi, e diventerà il quinto calciatore danese nella storia dell'OL. Entusiasta per l'inizio della nuova avventura, Bidstrup ha dichiarato: "Entrare a far parte dell'Olympique Lione è una sensazione straordinaria e rappresenta una grande opportunità per la mia carriera. Arrivo in un club prestigioso, con uno stadio magnifico e tifosi eccezionali. Mi piace difendere, assumermi responsabilità ed essere un punto di riferimento per la squadra. Non vedo l'ora di indossare questa maglia e iniziare questa nuova sfida".