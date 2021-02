Bayern, Rummenigge sul rinnovo di Sule: "Solo a determinate condizioni, vedremo"

Il futuro di Niklas Sule al Bayern Monaco non appare più certo. Il difensore centrale, che ultimamente sta agendo da terzino destro, è infatti in scadenza di contratto nel 2022 e al momento non sembra che il club abbia già preso una decisione sul rinnovo. Negli studi della ZDF il dirigente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha parlato così del difensore: “Generalmente siamo disposti a prolungare il contratto di uno dei nostri giocatori, ma solo a determinate condizioni. I colloqui sono in corso, vedremo quali saranno i risultati”. Per Sule c’è da tempo la corte del Chelsea che potrebbe farsi sotto in estate visto l’arrivo in Baviera di Upamecano.