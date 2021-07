Bayern, Salihamidzic: "Aspettiamo Sule in ritiro. Pensiamo che possa avere ancora spazio"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del tecnico Nagelsmann soffermandosi in particolare sulla situazione di Niklas Sule: “Abbiamo parlato molto a lungo di lui e non vediamo l’ora che arrivi in ritiro perché abbiamo bisogno di ogni giocatore. Siamo in contatto con i suoi agenti, abbiamo parlato di ogni possibilità, ma prima di tutto aspettiamo che torni dalle vacanze per poi discutere assieme all’allenatore. Pensiamo che tutti, compreso Niklas, abbiano la possibilità di guadagnare la fiducia del mister e di fare bene in questo nuovo capitolo del Bayern”.