Belgio, si chiude la stagione: stecca l'Anderletcht, è solo Conference League

vedi letture

Club Brugge campione di Belgio per la 17esima volta nella sua carriera, Genk secondo in classifica e qualificato ai preliminari di Champions League. Sono i primi verdetti emersi già nel corso di questa settimana dalla Jupiler League, campionato belga che stasera ha vissuto il suo atto conclusivo con un risultato a sorpresa: l'Anversa ha vinto lo scontro diretto contro l'Anderlecht e ha quindi chiuso la stagione al terzo posto, utile per la qualificazione alla prossima Europa League. I biancomalva devono quindi accontentarsi del quarto posto, utile per accedere 'solo' alla Conference League.