Benzema verso il forfait con il Valladolid. Ma è solo precauzione: con l'Atalanta ci sarà

Ultima seduta settimanale per il Real Madrid prima della trasferta di Valladolid e a cinque giorni dalla sfida contro l'Atalanta. Con un assente importante: all'allenamento, infatti, non ha preso parte Karim Benzema: Zidane non vuole correre rischi e risparmierà l'attaccante francese per la sfida di domani. Il Real non recupererà nessuno degli otto infortunati: Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Marcelo, Hazard e Militao non ci saranno neanche contro la Dea, anche se gli ultimi due hanno qualche possibilità di essere convocati.