Berenguer show a Cadice: l'ex Torino segna una doppietta nel 4-0 dell'Athletic. Gol e highlights

vedi letture

Athletic a valanga a Cadice nella partita che ha chiuso il 23° turno de LaLiga: finisce 4-0 grazie alla doppietta dell'ex Torino Alex Berenguer, già 5 reti per lui in campionato, e ai gol di Unai Lopez e Inaki Williams. La squadra di Marcelino è ancora attardata, decima in classifica e distante persino alla zona Conference League, col sesto posto a 8 lunghezze. I baschi tuttavia hanno una partita da recuperare. Il Cadice, dopo un inizio stagione promettente è in caduta libera: quarto ko consecitivo e ora la zona retrocessione si avvicina: la coppia Valladolid-Eibar dista solo tre punti. Di seguito i gol e gli highlights: