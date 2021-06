Betis, c'è la fila per l'argentino Guido Rodriguez. Ma l'Arsenal di Arteta è in pole position

Obiettivo Guido Rodriguez per la mediana di Arteta. Come scrive questa mattina Marca, il centrocampista argentino del Betis è diventato la priorità dei Gunners per rinforzare il settore nevralgico del campo. Il 27enne è finito nel mirino di tante altre big europee, ma secondo il quotidiano spagnolo i biancorossi sono nettamente in pole position.