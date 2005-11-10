Bodo/Glimt-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Kovac punta su Inacio
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Ivan Cardia
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14.10.2026 19:58Calcio estero
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Samuele Inacio, fresco di convocazione - senza scendere in campo - con l’Italia, è tra i titolari dell’attacco di Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, per la seconda uscita stagionale in Champions League con il Bodo/Glimt.
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Aleesami, Bjørkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Gadou; Svensson, Bellingham, Veerman, Beier; Inácio, Karetas; Fábio Silva. Allenatore: Kovac.
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