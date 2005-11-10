Brutte notizie per il Borussia Dortmund e per Samuele Inacio. Il giovane attaccante italiano ha riportato un infortunio al menisco durante la sfida dell'Italia Under 21 contro il Belgio disputata nei giorni scorsi e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Stop lungo per il talento del BVB

Il classe 2008, uno dei prospetti più interessanti del club giallonero, resterà lontano dai campi per diversi mesi. Un'assenza pesante per il Dortmund, che puntava sulla sua crescita e sul suo inserimento progressivo nel calcio dei grandi. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Ole Book ha espresso tutta la delusione del club: "Questo infortunio è estremamente deludente, soprattutto per Samu, ma anche per il Borussia Dortmund. Nei prossimi mesi gli daremo tutto il nostro sostegno affinché possa recuperare completamente".

Il club vicino al giovane attaccante

Arrivato al Dortmund nel 2024 dall'Atalanta, Inacio ha attirato l'attenzione dello staff tecnico grazie alle sue qualità offensive e alla sua maturità nonostante la giovane età. In 5 presenze stagionali ha messo a segno una doppietta, in Coppa di Germania; ora il percorso sarà quello del recupero, con il club tedesco pronto ad accompagnarlo in ogni fase della riabilitazione. L'obiettivo è permettere al giovane attaccante di tornare al meglio e riprendere il percorso di crescita interrotto da questo grave problema fisico.