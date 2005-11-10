Per un Koleosho che sale, c'è un Inacio che scende: Mancini accetta il rischio Brasile

Si è parlato moltissimo prima delle scorse convocazioni dell'Italia della possibile chiamata, poi divenuta realtà, di Samuele Inacio, che avrebbe dovuto giocare almeno un minuto nelle 4 partite di Nations League per essere quasi a tutti gli effetti un giocatore azzurro per sempre. Mancini però non lo ha schierato e ora lo ha lasciato fuori anche dai 31, preferendogli Luca Koleosho. Al momento deve accontentarsi dell'Under 21, con il Brasile di Ancelotti che può ancora rubarcelo.

Il pilastro dell'U21 alla prova del 9

L'esterno sinistro classe 2004 è uno di quelli a cui Silvio Baldini non rinuncia mai e infatti lo ha messo in campo nelle 2 partite in cui ha guidato l'Italia dopo la debacle di Zenica e l'addio di Gattuso. Adesso però l'investitura è arrivata da Roberto Mancini, che lo ha ritenuto più pronto evidentemente del collega del Borussia Dortmund, il quale ricopre più o meno lo stesso ruolo in campo.

Il futuro può essere di entrambi

Inacio e Koleosho sono due talenti che ci auguriamo facciano parte della Nazionale che verrà, ma per il momento questa certezza non c'è, anche se il fantasista del Paris FC avrà un'occasione più unica che rara. Le polemiche che hanno riguardato il mancato impiego del 18enne figlio d'arte probabilmente proseguiranno, ma le gerarchie del ct sono chiare in questo momento e lui non rappresenta una priorità.