Bordeaux-PSG 0-1, le pagelle: martello Gueye, Sarabia non spreca la chance

vedi letture

BORDEAUX-PSG 0-1

Marcatori: 20' Sarabia

BORDEAUX

Costil 6 - Spiazzato dal diagonale vincente di Sarabia, per il resto non deve compiere interventi degni di nota nonostante la supremazia territoriale degli avversari.

Sabaly 6 - Prende il fondo più volte sull'out di destra ma spesso si perde in finte e controfinte inutili che impediscono di cogliere alla sprovvista la retroguardia parigina. Comunque, uno dei più propositivi. (Dall' 87' Briand s.v.).

Koscielny 6 - Marcatura attenta su Icardi per limitarne al massimo il raggio d'azione. Troppo morbido in occasione del gol di Sanabria ma non può risolvere sempre tutto lui.

Mexer 5,5 - Paga a caro prezzo l'unica distrazione in fase difensiva, per il resto offre una discreta copertura in area di rigore. Qualche errore di troppo impostando dal basso.

Benito 5 - Si perde completamente il taglio di Sanabria in occasione del gol del vantaggio parigino. Spinge poco e risulta spesso in affanno dal movimento perpetuo del diretto avversario.

Adli 6,5 - Bravo a trasformare i pochi palloni lasciati per strada dai mastini del PSG in potenziali occasioni da gol. Catalizzatore di ogni manovra offensiva dei girondini.

Séri 5,5 - Il più dinamico del reparto mediano dei girondini ma spesso non è lucido forzando la giocata. Qualche errore di troppo in fase di impostazione dopo i recuperi palla. (Dal 78' Traore s.v.).

Zerkane 5 - Svaria su tutta la linea di centrocampo ma non riesce a trovare la zona di campo per incidere. In difficoltà anche in fase di interdizione, Gueye lo sovrasta in corsa e furore agonistico. (Dal 78' Lacoux s.v.).

Kalu 6,5 - Dimostra di essere dotato di una tecnica non indifferente. Si accende a sprazzi ma quando lo fa, crea scompiglio nella retroguardia avversaria. (Dal 65' De Préville 5,5 - Si unisce alla pochezza offensiva della squadra di casa riuscendo raramente ad entrare in possesso in zone di campo favorevoli).

Hwang 5,5 - Non è il classico rapace d'area di rigore, svaria per tutto il fronte offensivo cercando di aprire spazi ai compagni, ma potrebbe sfruttare meglio un paio di palloni interessanti suggeriti dai compagni. (Dal 65' Ben Arfa 6 - Crea parecchi grattacapi alla retroguardia parigina con le sue accelerazioni improvvise. Spedisce di poco a lato dopo un buon fraseggio con Adli il pallone del possibile 1-1).

Oudin 5,5 - Mette in seria difficoltà Dagba prendendolo spesso alle spalle. Dialoga bene con i compagni, manca un apporto concreto nelle battute a rete. Cala sensibilmente nella ripresa, perdendo un numero considerevole di palloni.

PSG

Navas 6,5 - Dimostra di essere sempre sul pezzo deviando il colpo di testa di Briand al minuto 92' dopo una gara senza grossi patemi d'animo.

Dagba 5 - Il più in difficoltà della linea difensiva, le sporadiche offensive degli avversari si sviluppano sempre nella sua zona di competenza. Apporto offensivo nullo. (Dal 77' Kehrer s.v.).

Marquinhos 6 - Nonostante la pressione crescente dell'avversario non è costretto a chissà quali straordinari per sbrogliare le disordinate offensive dei girondini.

Kimpembe 6,5 - Primo tempo di ordinaria amministrazione. Nella ripresa è protagonista di un paio di interventi provvidenziali a centro area, dimostrando reattività e concentrazione nonostante un avversario di rado pericoloso.

Kurzawa 5,5 - Avrebbe tanto spazio da sfruttare viste le costanti discese di Sabaly ma sbaglia puntualmente l'ultimo passaggio per servire i compagni. In difficoltà in fase di copertura, non sorretto a dovere da Draxler.

Danilo 6 - Gestisce bene il pallone e fluidifica la manovra senza brillare più di tanto. Raramente prova il passaggio in avanti verso i suoi attaccanti.

Gueye 7 - Un autentico mastino di centrocampo. Ringhia alle caviglie di chiunque gli capiti a tiro, non si contano i palloni recuperati dai piedi dei centrocampisti avversari.

Sarabia 7 - Il gol segnato mette in evidenza tutta la sua classe. Giusto premio ad una prestazione convincente, il più in palla dei pochi offensivi a disposizione di Pochettino. (Dall' 87' Diallo s.v.).

Rafinha 5,5 - Sempre nel vivo dell'azione ma incredibilmente effimero quando si tratta di incidere. Sfrutta male un paio di buone occasioni su palloni vaganti respinti dalla difesa.

Draxler 5 - Inizio incoraggiante, si muove tanto su tutto il fronte offensivo e catalizzando la maggior parte delle azioni d'attacco dei suoi. Sparisce letteralmente con il passare dei minuti, eclissandosi dalla manovra e non aiutando in fase di non possesso. (Dal 74' Herrera 5,5 Chiamato in causa per tenere palla nel momento maggiore di pressing dell'avversario, non dimostra la sicurezza necessaria alla gestione richiesta dal suo allenatore).

Icardi 5,5 - Impegno indiscutibile ma fatica tantissimo a reggere il peso dell'attacco leggero del PSG di questa sera. Non sempre compie i giusti movimenti, non ha mai l'occasione di battere verso lo specchio di porta.