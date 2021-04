Borges fa meglio di Pelè e Neymar: segna a 16 anni e 3 mesi con il Santos in Libertadores

Il Santos ha un piede nella fase a gironi di Copa Libertadores, dopo il netto successo per 3-1 sul campo del San Lorenzo nel playoff per accedere al massimo torneo continentale. Ângelo Borges ha segnato (a porta vuota) la terza rete dei brasiliani ed è un gol storico: a 16 anni, 3 mesi e 16 giorni, è diventato infatti il più giovane in assoluto a segnare nella Libertadores con il Santos, facendo meglio di mostri sacri come Pelé e Neymar. È nata una stella?