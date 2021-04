Boris Johnson dichiara guerra alla Superlega: "Pronti a una nuova legislazione"

Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato di essere disposto a intraprendere ogni tipo di azione per fermare sul nascere la Superlega pianificata da 12 club, tra cui sei inglesi. Johnson ha tenuto oggi un incontro con i rappresentanti della FA, della Premier League e dei gruppi di tifosi, in cui ha ribadito che il governo non permetterà la creazione di un circolo chiuso, come sottolinea il suo ufficio stampa in una nota ufficiale: "Ha ribadito il suo incrollabile sostegno alle autorità calcistiche e ha confermato che hanno il pieno appoggio del governo per intraprendere qualsiasi azione necessaria per porre fine a questo piano. È chiaro che ogni tipo di azione sarà presa in esame e che il governo stia esplorando ogni possibilità, compresa una nuova legislazione, per fermare tutto".