Borussia Dortmund, i contratti di Hummels e Akanji non preoccupano. Quello di Zagadou sì

Secondo quanto riferito da Kicker.de il Borussia Dortmund non avrebbe fretta di rinnovare i contratti di Manuel Akanji e Mats Hummels. Il primo infatti ha un contratto in scadenza nel 2023, e non nel 2022 come ipotizzato, mentre il secondo avrebbe nel suo contratto una clausola per allungare il contratto di un altro anno. L’unico giocatore del pacchetto di centrali a preoccupare è quindi Dan-Axel Zagadou che ha ancora un anno di contratto senza alcuna opzione per il rinnovo. Con lui il Borussia Dortmund discuterà nei prossimi mesi il futuro tenendo conto anche dell’infortunio che lo sta tenendo ai box.