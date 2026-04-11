Borussia Dortmund, il caso Schlotterbeck è chiuso. Il ds Book: "I fatti parlano chiaro"

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Nils-Ole Book, ha gettato acqua sul fuoco riguardo alle speculazioni sul contratto di Nico Schlotterbeck, ribadendo la ferrea politica del club di non commentare i dettagli degli accordi nonostante si sia chiacchierato di una clausola risolutoria. "Finora non abbiamo mai rilasciato dichiarazioni sui particolari contrattuali e continueremo a non farlo", ha dichiarato Book ai microfoni di Sky Sport prima del match di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. Per la dirigenza, il silenzio resta la linea guida per proteggere la stabilità del gruppo.

"Nico ha dato un segnale chiaro della sua volontà"

Book ha inoltre voluto sottolineare il forte legame del difensore con la società, specialmente dopo il recente rinnovo: "È fondamentale che Nico abbia dato un segnale chiaro di voler restare qui e che abbia prolungato il suo contratto. Sono assolutamente certo che Nico voglia rimanere con noi per moltissimo tempo". Queste parole allontanano, almeno per il momento, le voci di mercato che vedevano il centrale lontano da Dortmund nel prossimo futuro.

Anche l'allenatore Niko Kovac ha fatto eco al direttore sportivo, insistendo sul fatto che la questione sia ormai totalmente risolta. "Adesso ogni dubbio è stato rimosso, entrambe le parti sono soddisfatte e, naturalmente, lo sono anch'io come tecnico", ha commentato Kovac. Con il caso Schlotterbeck ufficialmente chiuso, il club spera di ritrovare la serenità necessaria per concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi di campo in campionato.