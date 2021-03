Borussia Dortmund, tutto su Origi per l'attacco: Klopp non lo considera, pronti 15 milioni di euro

Il Borussia Dortmund guarda a Liverpool per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riporta oggi Football Insider, infatti, i gialloneri avrebbero messo nel mirino Divock Origi, attaccante belga classe '95.

Origi non è una prima scelta per mister Klopp, in questa stagione ha realizzato finora un gol e due assist in appena 536 minuti giocati e il Dortmund sarebbe pronto quindi a portarlo in Bundesliga con un investimento di circa 15 milioni di euro già durante la prossima estate.